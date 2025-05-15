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Spor

Aslan ilk kupasını aldı! Sırada Süper Lig var

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray bu sezonki ilk kupasını aldı. Zaferi doyasıya kutlayan sarı kırmızılılar gözünü Süper Lig'e çevirdi.

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 00:33 - Güncelleme:
Aslan ilk kupasını aldı! Sırada Süper Lig var
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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon, Galatasaray oldu. Finalde ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-0'lık skorla yenen sarı kırmızılılar, kupanın sahibi olmayı başardı. Galatasaray, 19. kez kazandığı Türkiye Kupası'nı coşkuyla kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Galatasaray'ın yıldızları, Türkiye Kupası zaferini kutladı.

Gaziantep Stadı'nda Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılan final maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Sarı-kırmızılı ekibin 3-0 kazandığı final maçının ardından saha ortasına platform kuruldu.

Şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncularına madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu taktı. Bu sırada platformda bulunan ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyon takımı tebrik etti.

Şampiyonluk kupasını ise TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, takım kaptanı Fernando Muslera'ya verdi. Uruguaylı file bekçisi, kupayı aldıktan sonra takım arkadaşlarının önüne giderek coşkuyla havaya kaldırdı. Daha sonra sarı-kırmızılı futbolcular tek tek kupayı kaldırarak coşkuyla kutlama yaptı.

Futbolcular, podyumdaki kutlamaların ardından kupayla taraftarlarının bulunduğu tribünleri dolaştı.

Öte yandan Türkiye Kupası'nı ikinci tamamlayan bordo-mavili takımın teknik heyeti ve futbolcuları seremoniye katılmadı.

MAÇIN OYUNCUSU OSİMHEN

Final müsabakasının oyuncusu Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen oldu.

GALATASARAY'DAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Sarı kırmızılı kulüp, kupa zaferi sonrası sosyal medya üzerinden birçok paylaşımda bulundu.

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