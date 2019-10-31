Aslan&Kanarya Berat için kapıştı
SÜPER Lig’de geride kalan 9 haftada sadece 6 puan toplayan ve teknik adam değişikliğine giden Gençlerbirliği’nde forma giyen Berat Ayberk Özdemir’in ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirdiği ortaya çıktı.
- Star Spor
Yeteneği ve performansıyla hem Türkiye’de hem de Avrupa’da birçok kulübün dikkatini çeken 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Aslan ve Kanarya’nın harekete geçtiği bildirildi. İki kulübün de Berat’ı devre arası almak için G.Birliği’ne teklif yapmaya hazırlandıkları kaydedildi.
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