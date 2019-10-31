Aslan&Kanarya Berat için kapıştı

Yeteneği ve performansıyla hem Türkiye’de hem de Avrupa’da birçok kulübün dikkatini çeken 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Aslan ve Kanarya’nın harekete geçtiği bildirildi. İki kulübün de Berat’ı devre arası almak için G.Birliği’ne teklif yapmaya hazırlandıkları kaydedildi.