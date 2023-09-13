Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunan ve kural gereği birini göndermek zorunda olan Galatasaray, Leo Dubois ile yolları ayırma girişimlerinden henüz bir sonuç alamadı.

Fransız futbolcu hem İstanbul'dan ayrılmak istememesi hem de net 2.5 milyon Euro'ya ulaşan yıllık ücretinin yüksek olması nedeniyle kulüp bulamadı.

Avrupa'da transfer dönemi kapandığı için Süper Lig'den başka şansı olmayan 28 yaşındaki oyuncuya kiralık gideceği bir takım bulunursa, tıpkı geçen yıl Mbaye Diagne'de olduğu gibi ücretinin büyük bölümünü Galatasaray Kulübü karşılayacak.

Transfer sezonunun kapanacağı 15 Eylül'e dek kulüp bulunamazsa da lisansı askıya alınacak.