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Spor

Aslan kararını verdi! Galatasaray'da Leo Dubois'in lisansı askıya alınıyor

Son şampiyon Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Fransız futbolcu Leo Dubios'in durumu 15 Eylül'de netleşecek. Oyuncu eğer bir başka takıma transfer olmazsa kadrodaki yabancı sayısının fazla olması nedeniyle lisansı askıya alınacak. İşte detaylar...

13 Eylül 2023 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
Aslan kararını verdi! Galatasaray'da Leo Dubois'in lisansı askıya alınıyor
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Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunan ve kural gereği birini göndermek zorunda olan Galatasaray, Leo Dubois ile yolları ayırma girişimlerinden henüz bir sonuç alamadı.

Fransız futbolcu hem İstanbul'dan ayrılmak istememesi hem de net 2.5 milyon Euro'ya ulaşan yıllık ücretinin yüksek olması nedeniyle kulüp bulamadı.

Avrupa'da transfer dönemi kapandığı için Süper Lig'den başka şansı olmayan 28 yaşındaki oyuncuya kiralık gideceği bir takım bulunursa, tıpkı geçen yıl Mbaye Diagne'de olduğu gibi ücretinin büyük bölümünü Galatasaray Kulübü karşılayacak.

Transfer sezonunun kapanacağı 15 Eylül'e dek kulüp bulunamazsa da lisansı askıya alınacak.

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