''Aslan kükrerse korkarsınız''

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GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim’e verilen 4 maçlık cezaya ilişkin bir kez daha sert açıklamalarda bulundu.

Cengiz şunları söyledi: “Biz Galatasaray olarak duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Aslan bir kükrerse düşmanları kendi seli içerisinde boğulup gider. Bariyerleri parçalaya parçalaya yolumuza devam edeceğiz. Ellerinden ne geliyorsa arkalarına koymasınlar.”

“Kulübümüze, yönetimimize ve hocamıza karşı tenha koridolarda kurulan bütün şer odaklarına rağmen Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir. Bizim kimi kast ettiğimiz çok açık. Futbol Federasyonu’nun bize ulaştırdığı gerekçeli kararda, Fatih Hoca’nın tepkisinin tamamen TFF’ye yönelik olduğu algısını hayretle gördük. Oysa o genel bir tepkiydi.”

“Organize kurulan tüm sinsi planlara karşı Mayıslar bizimdir. 25’inci şampiyonluk ve 5’inci yıldıza ilerleyişimizi kimse engelleyemeyecek. Futbol Federasyonu’ndan yapılan 19.05 açıklaması yetersizdir. Ben TFF’den 150 gün ceza aldım. 19.05 bizim için anlamlıdır, kuruluş yılımızdır. Bu kötü yolları sonlandırmakta fayda var. Biz bir planın parçası asla değiliz.“