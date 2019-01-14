Aslan, Marcao’ya kavuştu

GALATASARAY sonunda muradına erdi. Savunmaya takviye için uzun süredir çaba harcayan Sarı-Kırmızılı takım, her konuda anlaşmaya vardığı Chaves’te forma giyen Marcao’yu dün gece geç saatlerde İstanbul’a getirdi. Brezilyalı futbolcunun bugün önce sağlık kontrolünden geçirileceği, ardından da sözleşme imzalanacağı belirtildi. Galatasaray, 22 yaşındaki stoper için Portekiz Kulübü’ne 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Marcao bu sezon 400 bin, sonraki yıllar için de 750 bin, 800 bin ve 850 bin euro ücret alacak.