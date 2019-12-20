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Spor

Aslan Ocak’ta gençleşecek

Cim-Bom, Cruzeiro’da oynayan 20 yaşındaki ön libero Ederson ve Midtjyland’da forma giyen 21 yaşındaki 10 numara Evander’in transferi için görüşmelere başladı.

Star Spor20.12.2019  00:46 - Güncelleme: 20.12.2019  00:46

GALATASARAY devre arasında yapacağı transferde yeni bir yol izleme kararı aldı. Sezon başında takıma katılan Seri ve Nzonzi gibi tecrübeli isimlerden memnun kalmayan ve bu oyuncularla yolları ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar ocak ayında daha genç isimleri kadroya katmak için düğmeye basarken, menajerlerin önerdiği iki futbolcu için yapılan araştırmalar olumlu neticelendi ve düğmeye basıldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Cim-Bom’a önerilen ilk isim Cruzeiro’da forma giyen 20 yaşındaki ön libero Ederson. Bu sezon Cruzeiro küme düşerken takımın en iyi oyuncuları arasında yer alan ve iki gole imza atan Ederson bir çok takımın takibine girdi. 1.83’lük ön libero 10 numarada da oynayabiliyor. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Sambacı için Galatasaray’ın hedefi satın alma opsiyonlu kiralama.

3.5 MİLYON EURO İSTENİYOR

Midtjyland’da oynayan Evander 21 yaşında. 10 numara mevkisinde oynayan ve sağ kanatta da görev yapan Evander de Brezilyalı. Bu sazon 22 maçta 7 gol, 7 asistlik performansla dikkat çekti.Kulübü para ederken satmak istediği için bu oyuncuyu kiralık vermeye yanaşmıyor ve 3.5 milyon euro istiyor. G.Saray ise rakamı düşürmeye çalışıyor.

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