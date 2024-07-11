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Spor

Aslan sahaya iniyor! Galatasaray'ın ilk maçı için geri sayım başladı: Avusturya'da ilk rakip Lask Linz

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam 20.30'da başlayacak karşılaşma, D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

11 Temmuz 2024 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Aslan sahaya iniyor! Galatasaray'ın ilk maçı için geri sayım başladı: Avusturya'da ilk rakip Lask Linz
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Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılıların Avusturya kampındaki ilk rakibi, ev sahibi Lask Linz olacak. Galatasaray-Lask Linz karşılaşması, bu akşam 20.30'da başlayacak.

DOLU STADYUMDA ASLAN ŞOVU

Avusturya'nın Linz şehrinde Raiffeisen Arena'da oynanacak karşılaşmada, 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun tamamen dolması bekleniyor.

KAMPA ÖZEL YAYINLAR

Karşılaşma, D-Smart Spor Yayınları Direktörü Aykut Aydın ve ünlü futbol yorumcusu Orhan Uluca'nın anlatımıyla birlikte Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak. Gün boyunca kampın olduğu Linz şehrinden yapılacak yayınlarla takımın son durumu hakkında bilgi verilecek. Maç önü özel yayınında Berke Kosova, Semih Sezerli ve Orhan Uluca; maç sonu özel yayında ise Berke Kosova, Semih Sezerli ve fanatik.com.tr Yayın Yönetmeni Mesut Kale ekranlarda olacak.

SIRADA 4 MAÇ VAR

Galatasaray; Icardi, Muslera, Mertens, Batshuayi, Zaha, Ziyech, Torreira gibi yıldızlarıyla Linz maçının ardından Fortuna Dusseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşılaşacak. Takvimde yer alan tüm maçlar D-Smart GO'dan yayınlanacak.

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