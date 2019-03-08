Aslan saldıracak

ŞAMPİYONLUK yolunda artık puan kaybına tahammülü oymayan Galatasaray’da sistem değişiyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in pazartesi akşamı Türk Telekom’da oynayacakları Antalya maçında çift forvetli sisteme geçmesi bekleniyor. Terim dünkü idmanda Diagne ve Mitroglou ile özel görüştü.

FERNANDO 11’E DÖNÜYOR

Tecrübeli teknik adam “Her ikiniz de gerçek gücünüzü sahaya yansıtamadınız. Taraftar sizden gol bekliyor” diye uyarıda bulundu. Çift kale maçta Diagne ve Mitroglou’nu çift forvet olarak deneyen Terim, kanatlardan Onyekuru ile Feghouli’ye de bol bol orta yaptırdı. Bu arada sakat Nagatomo yine oynamayacak. İyileşen Fernando ilk 11’e dönecek.