Bodrumspor'da Ege Bilsel, 45'te kırmızı kart gördü.

Bodrumspor, 90. dakikada direği geçemedi...

G.Saray, 9 maç sonra bir ilk yarıyı önde bitiremedi.

Sarı-Kırmızılılar, ilk yarıda yüzde 66'lık oranla topa sahip olsa da rakip kalede etkili olamadı. İlk 45'te sadece 3 şut çeken Cim-Bom, yalnızca 1 isabet yakaladı. Bodrumspor ise 7 şutta 2 kez isabetli vurdu. Sarı-Kırmızılılar, Bodrumspor'un sıkı savunmasını geçmekte zorlandı. Mertens'in Osimhen'e açtığı ortalar da bu kez işe yaramadı. Okan Buruk, 10 kişi kalan rakip karşısında Batshuayi'yi ikinci yarıda oyuna soktu. Bu hamle, 54. dakikada yanıt verdi. Cim-Bom, pozisyon verse de golü yemedi. Ziyech, 72. dakikada boş kaleye kaçırarak fişi çekme fırsatını tepti. Bodrumspor kalecisi Sousa, Osimhen'e 2 net pozisyonda geçit vermeyerek adeta kalesinde devleşti. Aslan, oyun olarak keyif vermese de kazanmasını bildi.