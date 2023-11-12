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Spor

Aslan transfer için düğmeye bastı! Hedef İngiliz orta saha Conor Gallagher

Bu sezon pozisyon üretmekte yetersiz kalan Galatasaray orta saha transferi için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekip, Chelsea forması giyen 23 yaşındaki genç yıldız Conor Gallagher'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Sabah12 Kasım 2023 Pazar 13:33 - Güncelleme:
Aslan transfer için düğmeye bastı! Hedef İngiliz orta saha Conor Gallagher
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Galatasaray'da takımın pozisyon üretme konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden teknik direktör Okan Buruk, yönetimden transfer istedi. Kurmaylar devre arasında kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

ŞAMPİYONLUK HAMLESİ

Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için tartışılmaz bir ismi takıma takviye etmek istiyor. 11 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi öncesi harekete geçen yönetim, yıldız ismi en yakın zamanda transfer etmek istiyor.

HEDEF CONOR GALLAGHER

Galatasaray'da transfer ekibi, transferi bitirmek için Londra'ya gidecek. Sarı-kırmızılı ekibin listesindeki yıldız isim ise Conor Gallagher. Cimbom, İngiliz oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil etmek istiyor.

CONOR GALLAGHER KİMDİR?

Conor Gallagher, Londra ekibinin altyapısından çıktı. Yıldız isim sırasıyla Charlton Athletic, Swansea City ve West Bromwich Albion takımlarına kiralandı. Son olarak geçtiğimiz sezonu da Crystal Palace'da kiralık geçiren orta saha oyuncusu, gösterdiği performanla milli takıma kadar yükseldi. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 maçta 3 asiste imza attı. Merkez orta saha oynayan yıldız isim ön libero ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.

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