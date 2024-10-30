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  • Aslan yüzde 60 şampiyon! Galatasaray'dan kusursuz ilerleyiş
Spor

Aslan yüzde 60 şampiyon! Galatasaray'dan kusursuz ilerleyiş

Avrupa'daki takımların mevcut durumlarını analiz ederek şampiyonluk oranlarını belirten Euro Club Index, lider Galatasaray'ı 92 puanla bu sezonun şampiyonu olarak gösterdi. İşte detaylar...

Akşam30 Ekim 2024 Çarşamba 09:01 - Güncelleme:
Aslan yüzde 60 şampiyon! Galatasaray'dan kusursuz ilerleyiş
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Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadrolarını analiz ederek şampiyonluk ihtimallerini ortaya koyan Euro Club Index, Süper Lig için yaptığı tahmini güncelledi. Ligin 8. haftasında oynanan maçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligi 89 puanla bitireceği ifade edilmişti.

Cim-Bom'un averaj farkıyla şampiyon olacağı bildirilmişti. 9. hafta maçlarının ardından ise Galatasaray, daha favori hale geldi. Geçtiğimiz hafta yayımlanan analize göre; Galatasaray 90 puanla şampiyon, Fenerbahçe 87 puanla ikinci, Beşiktaş ise 77 puanla üçüncü sırada ligi tamamlayacaktı.

Euro Club Index, Süper Lig'in 10. hafta maçlarının ardından bir güncelleme daha yaptı. Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılan Aslan'ın yüzde 65.9 ihtimalle şampiyon olacağı ifade edildi. Cim-Bom'un ardında ise yüzde 29.5'lik oranla Fenerbahçe yer aldı.

Beşiktaş'ın yüzdesi yüzde 4.5 olarak gösterildi. Sarı-Kırmızılılar'ın 92 puanla sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı tahmin edilirken, Fenerbahçe'nin 88 puanla ikinci, Beşiktaş'ın da 78 puanla üçüncü sırada yer alacağı öngörüldü.

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