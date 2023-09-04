Galatasaray, iki transfer için artık geri sayıma geçti.

Sarı kırmızlı takım, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez için TFF'de takım kısmı boş bırakılacak şekilde lisans kaydı açtı. Belgeler gönderildi.

NDOMBELE İLE ANLAŞMA TAMAM

Galatasaray, Tanguy Ndombele ile sözleşme şartlarında anlaştı. Tottenham ile görüşüyor. İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde oyuncu resmen açıklanacak.

DAVINSON SANCHEZ İLE DE ANLAŞTI

Öte yandan sarı kırmızılı takım, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez ile de 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

NDOMBELE'NİN PİYASA DEĞERİ

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

TOTTENHAM PERFORMANSI

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.

İŞTE TFF'YE BİLDİRİLEN LİSANS KAYITLARI