Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray, sol bek takviyesi için Atletico Madrid'den Javi Galan'ı gündemine aldı. İspanyol basınındaki haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncu için temas kurdu ve olumlu sonuç aldı. Oyuncuyu ikna eden Aslan, Atletico Madrid ile de kiralık transfer konusunda el sıkıştı. Relevo, Cim-Bom'un 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceğini ve 4 milyon euro satın alma opsiyonuna sahip olduğunu yazdı. Javi Galan'ın, Diego Simeone'nin planlarında yer almadığı ve kiralık olarak gönderilmesinin doğru bir karar olduğuna vurgu yapıldı.

SEVİLLA DA ÇOK İSTEMİŞTİ

İspanyol basınındaki haberlerde konuyla ilgili özetle şu ifadeler yer aldı: "Javi Galan gelecek sezon Galatasaray'da forma giyecek. İlk başta her şey varış noktasının Sevilla olacağını gösteriyordu ama sonunda Sevilla bu mevkiyi güçlendirmek için Barco'ya karar verdi. Galan, Celta Vigo saflarında öne çıktıktan sonra 2023 yazında Metropolitano'ya transfer oldu ancak Diego Pablo Simeone'nin planlarında kendisine yer bulmayı hiçbir zaman başaramadı. Yönetim her şeye rağmen yaz başından beri ona bir çıkış yolu arıyor ve eğer bir değişiklik olmazsa bir sonraki durağı Galatasaray olacak.

KALİTELİ BİR TAKIMA GİDECEK

Icardi, Zaha ve Ziyehc gibi önemli isimlerin oynadığı kaliteli bir takıma gitmiş olacak." İspanyol futbolcu, ülkesinde Negra takımında başladığı futbol kariyerine Badajoz ve Cordoba'da devam etti. 2018-19 sezonu başında Huesca'ya 1 milyon euro bedelle giden Galan, 2021-22'de 4 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya gitti. Geçtiğimiz sezon başında 5 milyon euro bonservisle Atletico Madrid'in yolunu tutan sol bek futbolcu, Real Sociedad'a kiralanmıştı. Galan, Galatasaray'a gelmesi halinde kariyerinde ilk kez ülkesi dışında top koşturmuş olacak.