Aslan’a bir iyi, bir kötü haber

TRANSFERDE henüz somut bir adım atmayan ancak birçok isimle görüşerecek ön anlaşmalar yapan Galatasaray’ın gündemindeki iki isimle ilgili gelişmeler oldu. Levante’de forma giyen golcü Roger Marti’nin menajeri ile yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Sarı-Kırmızılılar daha sonra kulübü ile temasa geçti. Aslan’ın Levante’ye bonservis için 6 milyon euro önerdiği ancak İspanyollar’ın bu rakamı yetersiz bulduğu belirtildi. Levanteli yöneticiler, Wolverhampton ve Crystal Palace’ın da 28 yaşındaki oyuncuya talip olması nedeniyle rakamı daha yukarı çekmeye çalışırken, Sarı-Kırmızılılar ise 6 milyon euronun üzerine çıkmaya yanaşmıyor. Dijon’da forma giyen orta saha oyuncusu Naim Sliti ile de Galatasaray’ın söz kestiği belirtiliyor. Tunuslu yıldız, yönetimle yaptığı görüşmede teklifler aldığını ve ayrılmak istediğini belirterek, son kararını bildirdi. Dijon, 26 yaşındaki oyuncu için henüz kararını vermezken, Cim-Bom 2-3 milyon euroluk maliyeti kabul edecek.