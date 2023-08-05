Galatasaray'da artık tüm planlar 8 numara transferini bir an önce tamamlamak üzerine yapılıyor. Torreira'nın yeni sezondaki partnerini daha fazla vakit kaybetmeden belirlemek isteyen sarı kırmızılılar, yıldızlarla dolu geniş bir liste üzerinden eş zamanlı olarak çalışmaları sürdürüyor.

Zalgiris galibiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet bir transfer toplantısı yaparken, yeni orta sahanın lig başlayana kadar kadroya dahil edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

EN YAKIN İKİ OYUNCU

Bu doğrultuda görüşülen isimlerden biri Ndombele. İngiliz basınına göre Tottenham ile Galatasaray arasındaki temaslar şu ana kadar olumlu yönde ilerliyor. Fransız futbolcunun kararı, bu transfer sürecinde belirleyici olacak.

Premier Lig'in bir başka devi Manchester United'da oynayan Fred için de girişimler sürüyor. sarı kırmızılı kulübün orta saha arayışında mutlu sona en yakın iki oyuncu Fred ve Ndombele olarak görülüyor.

KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Cim Bom'un asıl büyük planı ise Bayern Münih'den Gravenberch'i koparabilmek. 21 yaşındaki Hollandalı orta sahanın maliyeti bir hayli yüksek.

Ancak mevcut kadrodan iyi bir satış gerçekleşmesi durumunda, iki kulüp arasında konuşulan rakamları Galatasaray'ın karşılayabileceği belirtiliyor. Yönetimin, Gravenberch için 10 milyon Euro'nun üzerindeki bonservis bedellerini zorlamaya hazır olduğu öğrenildi.