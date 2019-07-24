Aslan’a Diagne’de bir hüsran daha
TRANSFERE kaynak bulmak için Diagne’yi 15-16 milyon euroya satmaya çalışan Galatasaray’ın Al Nasr umudu da hüsranla sonuçlandı.
Suudi Arabistan ekibinin 10 milyon euronun üzerine çıkmadığı, CimBom’un bu nedenle onay vermediği öğrenildi. Aslan, Diagne için bir çare ararken, İngiliz basınında Southampton ve Brigton’un Senegalli oyuncuyla ilgilendiği haberleri yer aldı. Ancak her iki kulübün de 10 milyon euro civarında teklif yapacağı belirtiliyor.
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