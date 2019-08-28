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Aslan’a Falcao resti

Saygısızlığı kabul etmeyeceğini belirten Petrov, “G.Saray adına Fransa’ya gelenler önce oyuncuyla değil bizimle görüşecekti. Falcao’yu çok istiyorlarsa Monaco’ya 5 milyon verecekler” dedi.

  • Star Spor
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MONACO İkinci Başkanı Oleg Petrov, Falcao transferi için günlerdir uğraşan ve bu oyuncu için bonservis ücreti ödemek istemeyen Galatasaray’a rest çekti. Petrov, “Galatasaray adına Fransa’ya gelenler, Monaco ile bir yıl daha sözleşmesi olan Falcao için bizimle değil, gidip oyuncu ile görüştüler. Ben bu işte yeni olabilirim ama saygısızlığı asla kabul edemem. Falcao’yu asla bedavaya göndermeyeceğiz. Galatasaray, Kolombiyalı golcümüzü çok istiyorsa, Monaco kulübüne 5 milyon euro ödeyecek” ifadelerini kullandı.

FALCAO BULUŞMASI YARIN MONACO’DA

Finansal Fair Play nedeniyle Aslan eksi 2.5 milyon euro seviyesinde. Sarı-Kırmızılılar’ın Falcao’yu alabilmesi için oyuncu satması gerekiyor. Diagne’ye istediği müşteriyi bulamayan Belhanda’yı sakatlığı nedeniyle elden çıkaramayan Aslan, Nagatomo ya da Donk’tan birini satmayı planlıyor. Galatasaray’la her konuda anlaşan, Monaco yönetimine ısrarla gitmek istediğini bildiren Radamel Falcao ise gelişmeleri izliyor. Galatasaraylı yöneticilerin Devler Ligi kurası öncesi Monaco ile yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

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