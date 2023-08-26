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Spor

Aslan'a Fransa'dan yeni yıldız! Galatasaray'dan sürpriz Moussa Sissoko hamlesi

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray orta saha için lternatifli bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekip, Fransız ekibi Nantes'te forma giyen 34 yaşındaki Moussa Sissoko'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

Sabah26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
Aslan'a Fransa'dan yeni yıldız! Galatasaray'dan sürpriz Moussa Sissoko hamlesi
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için transferde harekete geçti. Orta saha bölgesinde çeşitlilik isteyen Okan Buruk, yönetime önceliğini iletti. Bu sezon 3 kulvarda yoğun maç trafiğini düşünen yönetim orta sahada alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Sarı kırmızılılar peş peşe yıldız isimlere imza attırırken, Galatasaray ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

MOUSSA SISSOKO SESLERİ

Fransız medyası, Nantes'ın orta sahadaki yıldızı Moussa Sissoko için Galatasaray'ın devrede olduğunu duyurdu.

GALATASARAY'A GELMEYE HAZIR

Nantes'in yollarını ayırmak istediği 34 yaşındaki futbolcunun Cimbom'a gelmeye hazır olduğu belirtildi. Yönetim bu transferi çok düşük bir maliyetle gerçekleştirmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR'İN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Fransa Milli Takımı'nda 71 kez forma giyen Sissoko bir ara Başakşehir'in de gündemindeydi. Nantes'te 44 maça çıkan yıldız orta saha oyuncusu 2 gol katkısı sağladı.

KARİYERİ

Sissoko kariyerinde Toulouse, Newcastle United, Tottenham, Watford ve Nantes formaları giydi. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu güçlü fiziği ve ileriye top taşımasıyla dikkat çekiyor. Kulübüyle 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Sissoko 2016 yılında Newcastle United'den Tottenham'a 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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