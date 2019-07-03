Aslan’a İtalyan forvet Okaka

Çizme’nin ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Sarı-Kırmızılılar’ın Udinese’de geçen sezon kiralık olarak forma giyen Nijerya asıllı Stefano Okaka’yı renklerine bağlamak için harekete geçtiğini yazdı. Haberde Udinese’nin Nestorovski’yi alması sonrası Watford’a dönen 29 yaşındaki İtalyan golcünün maliyetinin Cim-Bom’u zorlamayacağı kaydedildi. İngiliz ekibinin Okaka’yı 1-1,5 milyon euroya Aslan’a kiralayabileceği belirtildi.