Aslan’a İtalyan forvet Okaka
MBAYE Diagne’nin Al Nasr’a gitmeyeceğini açıklamasına rağmen İtalya’dan Galatasaray için flaş forvet iddiası.
Çizme’nin ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Sarı-Kırmızılılar’ın Udinese’de geçen sezon kiralık olarak forma giyen Nijerya asıllı Stefano Okaka’yı renklerine bağlamak için harekete geçtiğini yazdı. Haberde Udinese’nin Nestorovski’yi alması sonrası Watford’a dönen 29 yaşındaki İtalyan golcünün maliyetinin Cim-Bom’u zorlamayacağı kaydedildi. İngiliz ekibinin Okaka’yı 1-1,5 milyon euroya Aslan’a kiralayabileceği belirtildi.
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