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Spor

Aslan'a kötü haber! Victor Osimhen'e rakip çıktı

Galatasaray'ın da imkanları zorlamak istediği Victor Osimhen'in transferinde yeni gelişme ortaya çıktı. İtalya basını, Victor Osimhen'in bonservisine Galatasaray'ın üzerinde teklif sunmaya hazır 3 kulübü yazdı.

17 Kasım 2024 Pazar 19:41 - Güncelleme:
Aslan'a kötü haber! Victor Osimhen'e rakip çıktı
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Galatasaray formasıyla yeniden kendini parlatan Victor Osimhen transferinde yeni gelişme ortaya çıktı.

Galatsaray Kulübü, Victor Osimhen için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olsa da transferin seyrini değiştirebilecek 3 güçlü aday açıklandı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli 25 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 75 milyon Euro bonservis bedeli koyuyor.

GALATASARAY'A 3 GÜÇLÜ RAKİP

Galatasaray'ın bu şartları yakalamasının zor olduğu belirtilirken, haberde yer alan detaya göre; Avrupa'dan 3 büyük kulüp de Osimhen transferi için teklif sunmaya hazır durumda bulunuyor.

Manchester United, Chelsea ve Arsenal gibi Premier Lig kulüpleri, Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor.

Osimhen bu sezon Galatasaray'da 9 maça çıkarken 8 gol attı ve 4 de asist katkısı verdi.

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