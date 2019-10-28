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Aslan’a Terim neşteri

Sarı-Kırmızılılar’ın hocası, Mariano, Nagatomo, Feghouli ve Belhanda’yı kesip, Şener, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor’u 11’e monte edecek. Taylan, Yunus, Atalay gibi genç isimler de daha fazla şans bulacak.

  • Star Spor
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DERBİDE Beşiktaş’a 1-0 yenilen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in sinyalini verdiği revizyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. “Bireysel olarak da takım halinde de bir takım şeylerin farkındayız” ifadelerini kullanan Aslan’ın hocası ilk olarak performansını beğenmediği oyunculara neşteri vurup, yerlerine başka isimleri monte edecek.

YENİLER DE BEKLENTİLERİN ALTINDA

Terim’in performansını beğenmediği oyuncuların başında sağ bek Mariano Filho geliyor. Sambacı’nın yanı sıra geçen sezonki formundan uzak alan Japon sol bek Yuto Nagatomo, taraftarların hedefinde olan Younes Belhanda, düşüşte olan Sofiane Feghouli, beklentileri karşılayamayan yeni transferler Steven Nzonzi, Mario Lemina ve Jean Michael Seri de hedefteki diğer isimler olarak gösteriliyor.

3 YILDIZ OCAKTA SATIŞA KONACAK

66 yaşındaki teknik adam, sağ beke Şener Özbayraklı, sol beke Emre Taşdemir’i monte edip, orta sahada Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Emre Mor gibi oyunculara daha çok şans verecek. Adem Büyük de daha fazla süre alacak. Fatih Terim’in Ocak’ta Belhanda, Feghouli ve Mariano’nun satışını isteyeceği öğrenildi.

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