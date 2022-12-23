Aslan'da en güçlü aday Memphis Depay! Tek sıkıntı...

Forvet hattında yapılacak güncelleme doğrultusunda Galatasaray'ın transfer listesine yazılan ilk isim olan Memphis Depay, Barcelona'dan ayrılmayı kabul etti.

İspanyol kulübünün ocak ayında elden çıkarmak ve maliyetinden kurtulmak istediği Hollandalı yıldız için Galatasaray ciddi olarak devrede.

Depay'ın ayrılık sürecine yeşil ışık yakmasıyla, Galatasaray cephesinde hareketlilik artarken, sıra ortadaki en büyük problemi kaldırmaya geldi; maaşı...

Barça'dan senelik 10 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki forvetin, bu paranın ne kadarından fedakârlık yapacağı merak konusu.

Galatasaray'ın, golcü futbolcunun maaşı için ayırmayı düşündüğü senelik ücret 4-4.5 milyon Euro bandında. Dolayısıyla Sarı-Kırmızılılar'ın bu operasyonda işi hiç kolay değil.