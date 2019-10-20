Aslan’da Falcao bilmecesi
Galatasaray’ın hocası Terim’in “17-18 gündür ağrılarım var diye antrenmana çıkmıyor” dediği Kolombiyalı golcünün, transferinin ilk taksidini alamadığı için oynamadığı ileri sürüldü.
- Star Spor
ASLAN ligde 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı ama Falcao krizi ile kulüpte neşeler kaçtı. Terim, Sivas maçının arıdndan Kolombiyalı golcü için “Bugün konuştum. ‘Ağrım var’ dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana da çıkmıyor. Müsait olursa Falcao’yu Şampiyonlar Ligi maçında oynatmak isterim” demişti.
1 EKİM’DEKİ TAKSİT ÖDENMEDİ
Terim’in sitem dolu bu sözlerinin ardında yatan gerçeğin ise çok farklı olduğu ileri sürüldü. Galatasaray’a yıllık 5 milyon euroya imza atan Falcao, 2 milyon euroyu peşin adı. Kalanı ise taksitlerle alacak olan Falcao’ya 1 Ekim’de alması gereken ödemenin yapılmadığı, krizin de bu nedenle çıktığı iddia edildi.
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