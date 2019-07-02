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Aslan'da golcü bunalımı

Galatasaray, hücum hattını yeniden oluşturmak için Senegalli ve Yunanlı forvetleri satmayı planlıyordu. Bu ikili, “Sözleşmemiz var, gitmeyiz” resti çekince geçen sezonki gibi golcü krizi yeniden patlak verdi.

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GALATASARAY’DA evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon euroya aldığı Mbaye Diagne ile Marsilya’dan 1.5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou’yu satıp, kadrosuna daha kaliteli oyuncular katmayı planlıyordu. Ancak önce Mitroglou, ardından da Diagne’nin tutumu forvet bunalımına neden oldu.

MİTROGLOU’YA TEKLİF GELMEDİ

Aslan’la bir yıllık daha sözleşmesi olan ve net 2.6 milyon euro alacak olan Mitroglou, “Kulüp bul” çağrılarını cevapsız bırakırken, transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile 13 milyon euroya anlaşılan Diagne’nin de, “4 senelik daha sözleşmem var. Çok konuşuyorsunuz ama benim gitme gibi bir niyetim yok” şeklinde açıklama yapması yönetimi güç durumda bıraktı.

DİAGNE SATIŞTAN PAY MI İSTEDİ!

27 yaşındaki Senegalli forvetin, “Gitmiyorum” açıklamasını satıştan istediği yüzde 10’luk pay talebininkabul edilmemesi nedeniyle yaptığı iddia edildi. Cim-Bom’da geçen sezon başında olduğu gibi forvet krizi yaşanırken, Başkan Mustafa Cengiz’in “Transferler kampa yetişsin” diyen Teknik Direktör Fatih Terim’in isteğini yerine getirmek için çözüm aradığı öğrenildi. Aslan, en azından yeni bir golcü almak istiyor.

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