Aslan’da mali gurur tablosu

ÜÇ Büyükler’in 1 Haziran - 30 Kasım dönemine ait finansal tabloları açıklandı. Beşiktaş 156 milyon 390 bin TL, Fenerbahçe 54 milyon 726 bin TL zarar ederken, finansal tabloları artıda olan tek kulüp ise Galatasaray oldu. Mustafa Cengiz yönetiminde son 1 yılda, FFP çerçevesinde mali disiplini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülen Cim-Bom, Kasım-Haziran döneminde 2 milyon 900 bin TL kâr açıkladı. Bilançoda en fazla göze çarpan olumlu gösterge 2017’de -608 milyon TL olan öz kaynağın neredeyse yüzde 100’lük bir sıçrama ile -313 milyon TL’ye inmesi olurken, konsolide borç da 2.9 milyar TL’den 2.7 milyara geriledi. Galatasaray, Avrupa’nın 8 şampiyonu arasında, yıllık gelirini yüzde 19’luk oranla, en fazla artıran kulüp oldu.