İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3475
  • 6,0795
  • 220.86
  • 99.677
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aslan’da mali gurur tablosu

Sarı-Kırmızılılar, 3 Büyükler arasında 1 Haziran-30 Kasım arasında finansal tablosu artıda olan tek kulüp oldu. Cim-Bom’un konsolide borcu da 2.9 milyar TL’den 2.7 milyar TL’ye geriledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ÜÇ Büyükler’in 1 Haziran - 30 Kasım dönemine ait finansal tabloları açıklandı. Beşiktaş 156 milyon 390 bin TL, Fenerbahçe 54 milyon 726 bin TL zarar ederken, finansal tabloları artıda olan tek kulüp ise Galatasaray oldu. Mustafa Cengiz yönetiminde son 1 yılda, FFP çerçevesinde mali disiplini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülen Cim-Bom, Kasım-Haziran döneminde 2 milyon 900 bin TL kâr açıkladı. Bilançoda en fazla göze çarpan olumlu gösterge 2017’de -608 milyon TL olan öz kaynağın neredeyse yüzde 100’lük bir sıçrama ile -313 milyon TL’ye inmesi olurken, konsolide borç da 2.9 milyar TL’den 2.7 milyara geriledi. Galatasaray, Avrupa’nın 8 şampiyonu arasında, yıllık gelirini yüzde 19’luk oranla, en fazla artıran kulüp oldu.

Binali Yıldırım Marmaray´da vatandaşlarla sohbet etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Müslümanlara bombalı saldırı düzenleyeceklerdi

Müslümanlara bombalı saldırı düzenleyeceklerdi

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Çin’den 10 bin kilometre menzilli nükleer füze testi

Çin’den 10 bin kilometre menzilli nükleer füze testi

'Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim'

'Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim'

'Usulsüz dinleme' davasında eski polise rekor hapis cezası

'Usulsüz dinleme' davasında eski polise rekor hapis cezası

Pompeo: DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattık

Pompeo: DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattık

'İnfaz öncesi kendi mezarını kazdırdılar'

'İnfaz öncesi kendi mezarını kazdırdılar'
 

POPÜLER HABERLER

Ridaniye Savaşı - Tarihte bugün 22 Ocak 1517

Ridaniye Savaşı - Tarihte bugün 22 Ocak 1517

Son 10 yılda dünya nasıl değişti

Son 10 yılda dünya nasıl değişti

Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA