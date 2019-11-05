Aslan’da Ocak harekatı

SÜPER Lig’de geride kalan 10 haftada ve Şampiyonlar Ligi’nde hedefinin uzağında kalan Galatasaray’da ara transfer dönemi için düğmeye basımdı. Teknik Direktör Fatih Terim’in kadrodaki mevcut oyunculardan en az 4’ü ile devre arasında yolları ayırmaya ve yerlerine 4 yeni oyuncu almaya karar verdiği, bunu da Yönetim Kurulu’na bildirdiği öğrenildi.

TERİM İLK RAPORU VERDİ

Terim’in takımdan ayrılacak oyuncular konusunda yönetime son listeyi vermediği belirtilirken, bir sağ bek, bir orta saha, bir kanat ve bir forvet istediği, takımdan gönderilecek oyuncuların da bu transferlere göre şekilleneceği ifade edildi. Terim’in raporu sonrası harekete geçen yönetim geçen sezon kadroda yer alan Henry Onyekuru için kolları sıvadı.

MONACO’DA MUTSUZ

Everton’ın sezon başında Monaco’ya sattığı Nijeryalı oyuncu, yeni takımında istediği kadar forma şansı bulamazken, Galatasaray’a dönmeye sıcak bakıyor. Yöneticiler Onyekuru’nun menajeri ile İstanbul’da ilk görüşmeyi yaparken, kısa sürede Monaco ile de temasa geçilecek. Cim-Bom, Onyekuru’nun ardından diğer mevkiler için kolları sıvayacak.