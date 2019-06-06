Aslan’da ortaya Seri, sol açığa Naim Sliti

SÜPER Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, öncelikle kiralık sözleşmeleri sona eren Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru’nun yerlerini doldurmak istiyor. Gündemde ise Jean Michael Seri ve Naim Sliti var.

BARÇA VE CHELSEA DE İSTİYOR

Fransız L’Equipe gazetesi, CimBom’un Ndiaye’nin yerine geçen sezon Premier Lig’den düşen Fulham’da forma giyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcusunu düşündüğünü iddia etti. Haberde, kulübü ile 2022’ye kadar sözleşmesi olan Seri’nin Galatasaray’ın yanı sıra İspanya’dan Barcelona ve Ada’dan da Chelsea’nin listesinde olduğu belirtildi.

SLİTİ, 10 NUMARA DA OYNUYOR

L’Equipe, Aslan’ın Seri’nin yanı sıra Dijon’dan Naim Sliti ile de Onyekuru’nun boşluğunu doldurmak istediğini yazdı. Fransız kulübünde geçen sezon 42 maçta 10 gol, 10 asistle oynayan 26 yaşındaki Fransız asıllı Tunuslu futbolcunun sol açığın yanı sıra forvet arkasında oynayabildiği kaydedildi. Sliti’nin bonservisinin 2 milyon euro olduğu öğrenildi.