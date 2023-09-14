İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9497
  • EURO
    28,8331
  • ALTIN
    1650.12
  • BIST100
    7898.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aslan'da Samsunspor mesaisi devam ediyor
Spor

Aslan'da Samsunspor mesaisi devam ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 14:01 - Güncelleme:
Aslan'da Samsunspor mesaisi devam ediyor
ABONE OL

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman öncesinde Fransız sağ bek Leo Dubois'nın doğum günü dolayısıyla pasta kesildi. Teknik ekip ve futbolcular, 29 yaşına giren arkadaşlarını alkışlayarak tebrik etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas istasyonu çalışması yaptı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Uzun süredir takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdüren yeni transferlerden Wilfried Zaha, takımla çalışmalara katıldı. Milli takımdan bu sabah dönen Kongolu Cedric Bakambu ile milli takım kampından sonra İngiltere'ye özel eşyalarını toplamaya giden Kolombiyalı yeni transfer Davinson Sanchez, çalışmada yer almadı.

Antrenmanı Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Samsunspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.