Aslan’da sola Saracchi atağı

NAGATOMO’NUN performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, yönetimden bu oyuncunun yerine kaliteli bir sol bek transfer edilmesini istedi. Kaptan Fernando Muslera, vatandaşı olan Uruguaylı Marcelo Saracchi’yi önerdi. 25 yaşındaki sol beki uygun bulan Sarı-Kırmızılılar, kulübü Leipzig’e kiralama teklifinde bulundu.

SADECE 7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yaz transferinde Leipzig’in 12 milyon euroyaArjantin’in River Plate kulübünden renklerine kattığı Saracchi, Alman ekibinde 4’ü lig sadece 7 maçta forma giyip 356 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetmeyi başardı. Aslan’ın kurmaylarının Leipzig’e, “Saracchi’yi kiralayalım. Bizde sürekli oynayarak gelişim sağlayabilir. İsterseniz 1.5 sezonluğuna da kiralayabilirsiniz” teklifi yaptığı öğrenildi.

LEİPZİG KARARINI BİLDİRMEDİ

Teknik direktör Fatih Terim’in öncelikle bek mevkiini kuvvetlendirmeyi planladığı vurgulandı. Ocak ayında sözleşmesi dondurulan sağ bek Martin Linnes takıma dönecek. Sola da Saracchi alınırsa böylece Mariano’nun da kalmasıyla takımda 3 bek olacak. Linnes hem sağda hem de solda oynayabildiğinden Terim onu joker olarak kullanacak. Leipzig’in henüz kararını bildirmediği belirtildi.