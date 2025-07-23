Galatasaray Futbol Takımı, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cagliari'yi 3-1 yendi.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde dün kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Cagliari ile karşılaştı.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maça Galatasaray, Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Müsabakanın başında baskılı oynayan ve pozisyonlar bulan sarı-kırmızılı ekip tabelayı değiştirmeyi başaramadı. İtalyan temsilcisi, 16. dakikada geliştirdiği ilk ciddi atağında Michel Adopo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 20. dakikada Roland Sallai'nin golüyle karşılık veren "Cimbom" 1-1 eşitliği sağladı. Galatasaray, 30. dakikada Barış Alper'in kaydettiği golle 2-1 üstünlük kurdu.

Teknik direktör Okan Buruk, 46. dakikada Arda Ünyay ile Elias Jelert'i oyuna sürdü. Buruk, 64. dakikada Alvaro Morata, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn'ü, 77. dakikada ise Metehan Baltacı'yı oyuna aldı.

Galatasaray, Arda Ünyay'ın 58. dakikada kaydettiği golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ardından Avusturya kampını tamamladı.

- HAZIRLIK MAÇLARINDA 3'TE 3

Sarı-kırmızılı ekip, sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.

Sezon öncesi ilk hazırlık maçını İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile yapan Galatasaray, karşılaşmayı 5-2 kazanan "Cimbom" Avusturya'da 2. Lig temsilcisi Admira Wacker'i 2-1'lik skorla geçti.

Galatasaray, son olarak İtalya'nın Cagliari takımını 3-1 mağlup etti.

- GOLÜ ATAN BARIŞ ALPER, MERTENS'E SELAM GÖNDERDİ

Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz, eski takım arkadaş Dries Mertens'e gönderme yaptı.

Müsabakanın 20. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren Barış Alper, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonun ardından futbolu bırakan Mertens'in gol sevincini yaptı.

- ARDA ÜNYAY'DAN İKİNCİ GOL

Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Geçen sezon ara transferde MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Arda, teknik direktör Okan Buruk tarafından hazırlık maçlarında görevlendiriliyor.

Fiziği ve savunmadaki müdahaleleriyle ön plana çıkan 18 yaşındaki stoper, Avusturya'da Admira Wacker ve Cagliari ile yapılan iki hazırlık maçında da fileleri havalandırmayı başardı.