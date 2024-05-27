2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

Sarı kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaştı.

Sarı kırmızılılar, favori şarkılarıyla sahneye çıkıp madalyalarını aldılar.

Tüm futbolcuların sahneye çıkmasının ardından Süper Kupa ve Süper Lig şampiyonluk kupası, yıldız oyuncular ellerinde yükseldi.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyon olan takım da kupasını aldı ve Galatasaray, 3 kupa birden kaldırdı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Edin Dzeko'ya göndermede bulundu. Arjantinli golcü, sahaya, Fenerbahçeli yıldızla özdeşleşen "Beni Sev" şarkısıyla çıkarken, ardından ise "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı.





ZİYECH VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Sarı-kırmızılı futbolcular Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, İsrail saldırıları altında büyük bir insanlık dramının yaşandığı Filistin'e destek verdi.



Futbolcular podyuma çağrıldığı sırada Faslı yıldız Ziyech, Filistin bayrağı taşıdı. Sık sık sosyal medya hesabından Filistin'in sesini duyuran Kerem Aktürkoğlu ise bileğine Filistin kefiyesi sardı.

İşte o görüntüler...