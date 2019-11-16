Aslan’dan Kazımcan’a kanca
CİM-BOM’UN TFF 1. Lig ekibi Altay’da forma giyen 16 yaşındaki Kazımcan Karataş’a talip olduğu iddia edildi.
- StarSpor
İzmir ekibiyle idmanlara çıkmasına karşın U17 Ligi’nde forma giyen ve bu sezon 12 gole imza atan Kazımcan için henüz bir bonservis bedeli belirlemediği kaydedildi. Altay’ın 16 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.