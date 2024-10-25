Aslan'dan sağ beke Calabria hamlesi

Devre arasında sağ bek hamlesi yapmak isteyen Galatasaray, şimdiden çalışmalarına başladı.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Galatasaray, sezon başında da ilgilendiği Milan'da forma giyen 27 yaşındaki İtalyan sağ bek Davide Calabria'yı yeniden gündemine aldı. Galatasaray'ın dışında Marsilya da oyuncuyu takip eden kulüpler arasında yer alıyor.

AYRILMA KARARI ALDI

Haberde, Milan Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın Calabria'nın ayrılmasının istemediği kaydedilirken, Calabria'nın az forma şansı bulduğu gerekçesiyle takımdan ayrılmaya kararlı olduğu kaydedildi.

3-4 MİLYON EURO

Öte yandan haberde, Milan yönetiminin de Calabria'nın ayrılığına sıcak baktığı ve 3-4 milyon euro karşılığında İtalyan oyuncunun transferine izin verileceği belirtildi.

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi bitecek olan Calabria, bu sezon 3 maçta forma giydi ve 220 dakika süre aldı. İtalyan oyuncu bu maçlarda skor katkısı veremedi.