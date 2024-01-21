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Spor

Aslan'dan transfer bombası! Hedefteki isim Jakub Moder

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılı ekip, Brighton forması giyen Polonyalı yıldız Jakub Moder'i listesine aldı. İşte detaylar...

21 Ocak 2024 Pazar 09:28 - Güncelleme:
Aslan'dan transfer bombası! Hedefteki isim Jakub Moder
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Devre arası transfer dönemi için atağa kalkan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar ara transferde kadrosunu güçlendirmek için temaslarını hızlandırdı. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takviye yapacağı bölgeleri belirlemişti.

Cimbom'un transfer yapmayı planladığı pozisyonlardan biri ise orta sahaydı. Listesinde birçok isim bulunan Aslan'ın, transferdeki en net hedefini belirlediği öğrenildi.

Galatasaray'ın, Fenerbahçeli Szymanski'nin kankası için devreye girdiği ortaya çıktı.

İŞTE O YILDIZ...

Cimbom'un İngiltere'de Brighton forması giyen Jakub Moder'i listesine aldığı ortaya çıktı.

AYRILMAK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre, bu sezon 8 karşılaşmada sadece 199 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma alabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Moder'in sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Moder, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanıyor.

Moder'in maçlarını canlı takip eden Galatasaraylı yetkililerin, Polonyalı yıldız için yakın zamanda resmi temaslara başlamayı planladığı gelen haberler arasında bulunuyor.

49 GOLE KATKI YAPTI

Lech Poznan formasıyla ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken ve Ada'nın yolunu tutan Moder, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 229 mücadeleye çıktı.

Bu maçlarda 26 gol atan Polonyalı orta saha, 23 kez de asist yaptı.

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