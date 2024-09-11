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Spor

Aslan'ın b planı hazır! Zalewski'nin alternatifini duyurdular

Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Nicola Zalewski'yi bitiremezse Mario Rui'ye yöneleceği belirtildi.

11 Eylül 2024 Çarşamba 22:41 - Güncelleme:
Aslan'ın b planı hazır! Zalewski'nin alternatifini duyurdular
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Roma'dan Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak için uğraş veren Galatasaray, B planını belirledi.

ALTERNATİF İSİM BELLİ OLDU

Di Marzio'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Nicola Zalewski'den istediği sonucu alamazsa Mario Rui'ye yönelecek.

Roma'yı ikna etmek için uğraş veren Galatasaray yönetimi, sonuçsuz kalması halinde Napoli'ye teklif yapacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

33 yaşındaki Portekizli sol bek aynı zamanda orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. 2018'den beri Napoli forması giyen Rui, İtalyan ekibinde 227 maça çıktı ve 3 gol, 26 asistlik performans sergiledi.

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