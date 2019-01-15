Aslan'ın Badelj planı

İTALYAN basını, Galatasaray'ın Lazio'da forma giyen Milan Badelj'i kadrosuna katmak için harekete geçtiğini iddia etti. Sarı-Kırmızılılar'ın Fiorentina'dan bedelsiz olarak Lazio'ya giden Hırvat orta sahayı kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi.