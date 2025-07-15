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Spor

Aslan'ın planı belli oldu! İlkay Gündoğan adım adım Galatasaray'a

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, İlkay Gündoğan ismine odaklanmış durumda. Sarı kırmızılı ekip, Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan için yeniden devreye girdi. Galatasaray, İlkay'ı bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte detaylar...

AKŞAM15 Temmuz 2025 Salı 09:33 - Güncelleme:
Aslan'ın planı belli oldu! İlkay Gündoğan adım adım Galatasaray'a
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Cim-Bom yönetimi, Victor Osimhen'in transfer süreciyle birlikte diğer bölgelere yapılacak takviyelere de odağını çevirdi. Şu an orta saha için listesinin ilk sırasına İlkay Gündoğan ismi yerleşti. 34 yaşındaki orta saha, Cim-Bom'da forma giymek istediğini Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesinde yönetime iletmişti. Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 34 yaşındaki futbolcu, bonservisini kulübünden almayı hedefliyor. Yönetim, İlkay'ın bonservisini alması halinde resmi görüşmelere başlayacak. 2 yıllık ya da 1+1 yıllık kontrat yapılacak. Türk asıllı Alman oyuncu, yıllık 4-5 milyon euro bandında garanti ücret bekliyor.

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasını 54 kez terleten İlkay, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.

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