Cim-Bom yönetimi, Victor Osimhen'in transfer süreciyle birlikte diğer bölgelere yapılacak takviyelere de odağını çevirdi. Şu an orta saha için listesinin ilk sırasına İlkay Gündoğan ismi yerleşti. 34 yaşındaki orta saha, Cim-Bom'da forma giymek istediğini Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesinde yönetime iletmişti. Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 34 yaşındaki futbolcu, bonservisini kulübünden almayı hedefliyor. Yönetim, İlkay'ın bonservisini alması halinde resmi görüşmelere başlayacak. 2 yıllık ya da 1+1 yıllık kontrat yapılacak. Türk asıllı Alman oyuncu, yıllık 4-5 milyon euro bandında garanti ücret bekliyor.

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasını 54 kez terleten İlkay, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.