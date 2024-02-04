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Spor

Aslan'ın rekorunu yerle bir etti! Süper Lig tarihinin en iyisi Fenerbahçe

Bu akşam deplasmanda Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın rekorunu egale etmeyi başardı. Sarı lacivertli ekip 24. hafta itibarıyla kulüp tarihinin en iyi puanına da ulaşmış oldu. Detaylar haberde...

Fanatik4 Şubat 2024 Pazar 09:22 - Güncelleme:
Aslan'ın rekorunu yerle bir etti! Süper Lig tarihinin en iyisi Fenerbahçe
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Bu sezon Fenerbahçe'yi ligde şampiyon yapmaktan başka bir şey düşünmeyen teknik direktör İsmail Kartal, takımıyla birlikte Antalyaspor engelini de aştı. Bundan önceki iki maçında rakiplerinin ligdeki yenilmezlik serilerini bitiren Kartal'ın öğrencilerinin son kurbanı, Antalyaspor oldu.

SERİ BİTİRİYOR

Mücadele öncesi tecrübeli çalıştırıcı, "İyi çalıştık. Şampiyonluk yolunda her maça kazanmak için çıktığımız için 3 puan için en iyi şekilde hazırlandık" dedi ve istediğini aldı. Sırasıyla Başakşehir'i 1-0 (d) yenerek rakibinin 7 maçlık, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 4 maçlık namağlup serilerine son veren Sarı-Lacivertliler, dün akşam da 6 maçtır (2 galibiyet, 4 beraberlik) kaybetmeyen Kırmızı-Beyazlılar'a da puan vermedi.

2004-2005'TE...

Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray'dan Süper Lig'de liderliği tekrar geri almayı başardı ve 24. haftalar itibarıyla da yeni bir rekora imzasını attı. Kanarya, daha önce 2004-2005'te 24. haftayı 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile kapatarak 62 puanla tamamlamıştı.

EN İYİ PUANI TOPLADI

Dün İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, Akdeniz temsilcisi karşısında 3 puanı alarak 63 puana ulaştı ve kulüp tarihi açısından bu süreçteki en iyi puanını topladı. Önceki gün Samsunspor'u, deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray, 1999- 2000'deki ligin en iyi 24. hafta performansını (63 puan) tekrarlamıştı. Aslan'ın ardından Kanarya da bunu başardı.

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