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  • Aslan'ın vazgeçmeye niyeti yok! Adrien Rabiot için kıyasıya yarış
Spor

Aslan'ın vazgeçmeye niyeti yok! Adrien Rabiot için kıyasıya yarış

Yeni sezon için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray, Juventus'tan ayrılan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Adrien Rabiot için çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer için rakipleri 4 İngiliz devi. İşte detaylar...

Akşam14 Ağustos 2024 Çarşamba 09:02 - Güncelleme:
Aslan'ın vazgeçmeye niyeti yok! Adrien Rabiot için kıyasıya yarış
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Galatasaray, Adrien Rabiot için çabalamaya devam ediyor. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, bu transferde zorlu rakiplerle karşı karşıya kaldı. Juventus'la kontrat yenilemeyen ve boşa çıkan Rabiot için Chelsea, M.United, Liverpool ve Arsenal'ın devrede olduğu öğrenildi.

İtalyan basını, bu transfer yarışında Ada ekiplerinin bir adım önde olduğunu yazdı. Atletico Madrid'in de oyuncuyu bir dönem istediği fakat anlaşma sağlanamayınca transferden vazgeçtiği bildirildi. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yeni adresinin İngiltere olacağı konuşuluyor. Fakat Aslan da Rabiot'tan vazgeçmiş değil. Öte yandan Adrien Rabiot'un annesi ve menajeri Veronique, yaptığı açıklamada "Görüştüğümüz takımlar var. İlgilenen kulüplerin sadece benimle konuşması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 2023-24 sezonunda Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 35 maça çıkıp 3012 dakika süre alan Adrien Rabiot 5 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.

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