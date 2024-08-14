Galatasaray, Adrien Rabiot için çabalamaya devam ediyor. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, bu transferde zorlu rakiplerle karşı karşıya kaldı. Juventus'la kontrat yenilemeyen ve boşa çıkan Rabiot için Chelsea, M.United, Liverpool ve Arsenal'ın devrede olduğu öğrenildi.

İtalyan basını, bu transfer yarışında Ada ekiplerinin bir adım önde olduğunu yazdı. Atletico Madrid'in de oyuncuyu bir dönem istediği fakat anlaşma sağlanamayınca transferden vazgeçtiği bildirildi. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yeni adresinin İngiltere olacağı konuşuluyor. Fakat Aslan da Rabiot'tan vazgeçmiş değil. Öte yandan Adrien Rabiot'un annesi ve menajeri Veronique, yaptığı açıklamada "Görüştüğümüz takımlar var. İlgilenen kulüplerin sadece benimle konuşması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 2023-24 sezonunda Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 35 maça çıkıp 3012 dakika süre alan Adrien Rabiot 5 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.