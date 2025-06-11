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Spor

Aslan'ın yeni yıldızı Leroy Sane! İşte İstanbul'a geliş saati...

Süper Lig devi Galatasaray, ses getirecek bir transfere imza attı. Sarı kırmızılı ekip, dünya yıldızı futbolcu Leroy Sane'yi renklerine bağladı.

Haber Merkezi11 Haziran 2025 Çarşamba 18:18 - Güncelleme:
Aslan'ın yeni yıldızı Leroy Sane! İşte İstanbul'a geliş saati...
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Galatasaray, Leroy Sane transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı ekip, dünya yıldızı futbolcu ile sözlü anlaşmaya vardı. Leroy Sane, bu akşam İstanbul'a geliyor.

TRT Spor'un haberine göre Alman futbolcu, sağlık kontrolleri için bu gece İstanbul'a gelecek. Sane'nin saat 01.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Sağlık kontrollerinin ardından 29 yaşındaki futbolcu, imzayı atacak.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI

Foot Mercato, Galatasaray'ın Sane'ye yıllık net 11 milyon euro ücret vereceğini ve Alman yıldızla 2028'e kadar sözleşme imzalanacağını duyurdu.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alan 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Alman ekibinde 45 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

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