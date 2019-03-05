Aslan'ın zor tercihi
Galatasaray, devre arası başta Diagne olmak üzere yaptığı transferler nedeniyle bütçede açık verdi. UEFA ile sorun yaşamamak için oyuncu satacak olan yönetim, Belhanda ile Feghouli arasında seçim yapacak.
- StarSpor
SÜPER Lig’in devre arasında Rodrigues, Ozan Kabak ve Maicon gibi oyuncuları satıp, başta Mbaye Diagne olmak üzere önemli takviyeler yapan Galatasaray’ı sezon sonu zor bir dönem bekliyor. UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasına uymak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar, 10 milyon euro ödediği Diagne’nin yanı sıra Luyindama ve Marcao transferleri yüzünden bütçede 3.3 milyon euro eksiye düşmüş durumda. Yönetim, yaz döneminde bu açığı kapatmak için Belhanda ve Feghouli’den birini satacak.
FATİH TERİM’DEN RAPOR ALINACAK
Cim-Bom’un iki oyuncu arasındaki seçimi kolay olmayacak. Hem Faslı 10 numara, hem de Cezayirli kanat oyuncusu sezonun ikinci yarısında büyük bir patlama gerçekleştirdi. 2.5 yıllık sözleşmesi olan Belhanda 3 milyon 350 bin euro, 3.5 senelik daha kontratı olan Feghouli ise yıllık 3 milyon 850 bin euro kazanıyor. Devre arası Al-İttihad’dan 11 milyon euroluk teklif gelen Belhanda’nın mı, yoksa Feghouli’nin mi satılacağı konusunda son kararın Fatih Terim’in raporu sonrası verileceği belirtiliyor.
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