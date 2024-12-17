Sakatlığını atlatan Barış Alper Yılmaz forvet başladı.

Ozan Tufan, TS'deki ilk golünü G.Saray'a attı.

Abdülkerim 90'da net golü çıkardı, yenilgiyi önledi.

Osimhen-Davinson sakatlık, Batshuayi 'tercih' sebebiyle kulübede; Kaan, Jelert, Berkan, Sallai, Barış 11 başladı. Trabzon ideal kadroyla çıktı. Aslan baskılı girdi, 8'de Yunus'un muhteşem pasında Mertens avladı. Golden sonra Trabzon düşmedi. Ortalar deneyen Fırtına, Ozan'la 1-1 yaptı. Soldan Nwakaeme, merkezden Ozan zorladı. Yunus'un füzesiyle 29'da 2-1 oldu. Aslan 3'ü arasa da devre 2-1 bitti. 2. yarı Trabzon coşkulu girdi. Abülkerim'in hatasında Banza eşitledi. 55'te tartışmalı pozisyonda Ozan kafayı attı, 3-2 oldu. Oyuna hareket katan Batshuayi, VAR uyarısıyla verilen penaltıyı gole çevirdi. Uğurcan 2. yarı devleşti. Son dakikalarda oyun rulete döndü. 90+8'de Batshuayi'nin zorladığı pozisyonda Ali kendi ağlarına attı.

DIŞARI ÇIKAN TOPTAN GOL YEDİK!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Mertens herkese örnek oluyor, büyük karakter. Hak etmediğimiz bir gol yedik. Top dışarıdan geldi. Çok net golü Abdülkerim önledi. 4-3 geri düşebilirdik. O dokunuş maçı kazanmamızı sağladı. Devamında son dakika golüyle hak etmediğimiz golün karşılığını aldık. Takım savunmasını beğenmedim. Şenol hoca da yaşananlardan mutsuzdur. Trabzon çok iyi oynadı. Ozan iyi destek verdi. Onları da emeklerinden dolayı tebrik ediyorum." Şenol Güneş ise böyle konuştu: "Gol yememizin değişikliklerle ilgisi yok. Oyuncularıma böyle savaşırsanız yenemeyeceğiniz hiçbir takım yok dedim. Mücadeleyi beğendim.

GOL BANA YAZILMALI

Batshuayi: "Son golün bana yazılması lazım. İlk kez burada ismim yankılandı. Mutluyum ama önemli olan kazanmamız."

DERBİ PROFESÖRÜ

Süper Lig tarihinde en az yedi derbide (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray & Trabzonspor) görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Okan Buruk (%73; 11/15).