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Spor

Aston Vila'da, Steven Gerrard dönemi sona erdi!

Aston Villa, Steven Gerrard ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. İngiliz teknik direktör Steven Gerrard yönetimindeki Aston Villa, bu sezon yalnızca iki galibiyet alabilmişti.

SporX21 Ekim 2022 Cuma 09:27 - Güncelleme:
Aston Vila'da, Steven Gerrard dönemi sona erdi!
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Aston Villa, kötü gidişatın faturasını menajer Steven Gerrard!a kesti ve yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

İngiliz ekibibinin Fulhamn'la deplasmanda 3-0 yenildiği maçın ardından kulüpten yapılan açıklamada Steven Gerrard'la yolların ayrıldığı belirtildi.Gerrard!a kulübe verdiği emekler için teşekkür edilirken bir sonraki kulübünde ise başarı dileklerinde bulunuldu.

Aston Villa bu sezon Premier Lig'de çıktığı 11 maçta 2 galibiyet elde edebilmişti ve küme düşme potasından bir türlü uzaklaşamamıştı.

Geçen yılın Kasım ayında Rangers'dan ayrılarak Aston Villa'nın başına geçen İngiliz teknik adam, takımın başında çıktığı 40 maçta 1.18 puan ortalaması yakaladı.

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