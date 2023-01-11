Aston Villa, Alex Moreno'yu kadrosuna kattı

Aston Villa, İspanya'nın Real Betis takımından sol bek Alex Moreno'yu kadrosuna kattı.

Aston Villa Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 13,3 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerinde Mallorca, Rayo Vallecano ve Elche gibi takımlarda oynayan Moreno, 2019'da Real Betis'e transfer oldu. Moreno, Real Betis formasıyla 122 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

ALEX MORENO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Alex Moreno, bu sezon Real Betis formasıyla şu ana kadar 19 resmi maça çıktı ve toplam 1416 dakika süre aldı. İspanyol sol bek bu karşılaşmalarda 3 asistle takımına katkıda bulundu.