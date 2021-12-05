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Spor

Aston Villa, Çağlar Söyüncü'lü Leicester City'i 2 golle geçti

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında evinde Leicester City'i 2-1 mağlup ederek Steven Gerrard yönetiminde son 4 lig maçında 3. galibiyetini aldı. Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü ise 90 dakika sahada kaldı.

AA5 Aralık 2021 Pazar 23:18 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 23:19
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İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 mağlup ederek son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

Ligin 15. haftasında, Aston Villa, Leicester City'yi Villa Park Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Leicester City, 14. dakikada Harvey Barnes'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen bu skoru koruyamadı. Ataklarını sıklaştıran Aston Villa, 17. ve 54. dakikalarda defans oyuncusu Ezri Konsa'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve müsabaka, bu sonuçla tamamlandı.

İngiliz teknik adam Steven Gerrard yönetiminde çıkışını sürdüren Aston Villa, son 4 lig maçından 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonucun ardından 19 puana yükselen Aston Villa, Leicester City'yi averajla gerisinde bırakarak 10. sıraya yükseldi.

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