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Spor

Aston Villa, Ian Maatsen yarışına dahil oldu

Transfer için kolları sıvayan İngiliz ekibi Aston Villa, Borussia Dortmund'un bonservisini almak istediği Ian Maatsen'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

19 Haziran 2024 Çarşamba 17:19 - Güncelleme:
Aston Villa, Ian Maatsen yarışına dahil oldu
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Premier Lig'de geçirdiği mükemmel sezonun ardından Şampiyonlar Ligi vizesi alan Aston Villa transfer çalışmalarına hız verdi.

DORTMUND'LA YARIŞA GİRDİLER

Fabrizio Romano'nun haberine göre Aston Villa, Borussia Dortmund'un bonservisini almak istediği Ian Maatsen için yarışa dahil oldu.

Haberin detaylarında Aston Villa'nın, Chelsea'nin transfer etmek istediği Jhon Duran pazarlığında Maatsen'i bonservisiyle isteyeceği söylendi.

Borussia Dortmund'un, 22 yaşındaki Hollandalı sol bek için yaklaşık 20 milyon euroyu gözden çıkardığı, Chelsea'nin ise 30 milyon istediği de iddia edildi.

23 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 23 resmi maça çıkan Ian Maatsen bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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