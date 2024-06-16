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Spor

Aston Villa ile Chelsea arasında değiş tokuş!

Premier Lig'de Chelsea, Aston Villa forması giyen Jhon Duran'a talip oldu. Aston Villa ise Chelsea'den hem Conor Gallagher'ı hem de Ian Maatsen'i kadrosuna katmayı planlıyor.

16 Haziran 2024 Pazar 18:02 - Güncelleme:
Aston Villa ile Chelsea arasında değiş tokuş!
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Aston Villa, Chelsea'nin kadrosuna katmak istediği Jhon Duran için görüşme izni verdi ancak karşılığında da iki Chelsea oyuncusuna talip oldu.

Telegraph'ın haberine göre; Aston Villa, Chelsea'den hem Conor Gallagher'ı hem de Ian Maatsen'i transfer etmek istiyor.

Haberde, Maatsen'in sözleşmesinde 40 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu ve Conor Gallagher'ın da Unai Emery tarafından ısrarla istendiği kaydedildi.

Jhon Duran transferinin Chelsea tarafından bitirilmesi durumunda Aston Villa, Gallagher ve Maatsen transferleri için bütçe yaratmış olacak ve harekete geçecek.

  • Jhon Duran
  • Conor Gallagher
  • Ian Maatsen

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