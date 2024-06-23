İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2024 Pazar / 17 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Aston Villa ilk transferini duyurdu

İngiliz ekibi Aston Villa yeni sezonun ilk transferini açıkladı. Premier Lig ekibi 21 yaşındaki sol kanata oyuncusu Lewis Dobbin'i renklerine bağladı.

23 Haziran 2024 Pazar 15:33 - Güncelleme:
Aston Villa ilk transferini duyurdu
ABONE OL

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Aston Villa yeni sezonun ilk transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada bir diğer Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Lewis Dobbin'le anlaşma sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşme detayları ve bonservis bedeline ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

LEWIS DOBBIN KİMDİR?

Futbol kariyerine Everton'ın altyapısında başlayan Lewis Dobbin, 2022/23 sezonunda Derby'ye kiralandı.

Dobbin, geçtiğimiz sezonun başında Everton'da A Takım'a yükselirken 18 maçta görev yaptı.

21 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 gol kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.