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Spor

Aston Villa, Unai Emery ile nikah tazeledi!

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Unai Emery ile sözleşme yeniledi

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 21:59 - Güncelleme:
Aston Villa, Unai Emery ile nikah tazeledi!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Unai Emery ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Emery, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Aston Villa'da harika bir kimya var. Taraftarların desteği, burayı evimiz gibi hissetmemizi sağlıyor. Hayallerimizin sınırı olmadan bu yolculuğa devam edeceğimiz için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Aston Villa, 52 yaşındaki İspanyol teknik adam yönetiminde Premier Lig'i geçen sezon 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.

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