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Spor

Aston Villa'da Douglas Luiz ile yeni sözleşme imzalandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Douglas Luiz ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

14 Ekim 2022 Cuma 18:04 - Güncelleme:
Aston Villa'da Douglas Luiz ile yeni sözleşme imzalandı
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Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Douglas Luiz ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Aston Villa'dan yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun yeni kontratının süresine dair net olarak bilgi verilmezken, "uzun vadeli" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Fabrizio Romano ise 24 yaşındaki futbolcunun, 2026 yılına kadar imza attığını öne sürdü.

Aston Villa, Douglas Luiz'in 2019 yazında Manchester City'den yaklaşık 17 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

DOUGLAS LUİZ KİMDİR?

Aston Villa takımında orta saha mevkisinde forma giyen Douglas Luiz, 09 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 65 kilo olan Douglas Luiz, sağ ayağını kullanmaktadır.

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